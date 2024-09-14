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Сегодня, 15:40

Акатьева рассказала, что травма ее больше не беспокоит

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свою физическую форму и поделилась планами на будущий сезон после первого контрольного проката в составе сборной России.

— Как после пропущенного прошлого сезона оцените свою готовность?

— Я очень соскучилась по соревнованиям. Форму свою оцениваю хорошо. Думаю, сказалось небольшое волнение — вот это предвкушение, лед... И, к сожалению, не получилось. Буду работать, чтобы таких сбоев не было.

— Вас беспокоит еще травма?

— Не беспокоит. Я верю и надеюсь, что это прошло и больше не вернется. Теперь я спокойно тренируюсь, еще много работы. Потихоньку восстанавливаюсь.

— Какие у вас планы на сезон?

— Откатать две программы чисто. Конечно, чтобы не было падений в короткой — это непозволительно.

17-летняя Акатьева является чемпионом России-2023.

Фигурное катание
Софья Акатьева
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