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Сегодня, 12:45

Акатьева рассказала, что ей было тяжело смотреть соревнования во время травмы

Сергей Ярошенко
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Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что ей было тяжело поначалу смотреть соревнования в период травмы.

«Мне было очень тяжело смотреть первые этапы, когда я знала, что должна была на них ехать. Очень сложно было смотреть, со слезами. А потом, по ходу сезона, уже принимаешь, что если сейчас не вылечишься, то пропустишь и следующий сезон. В этот момент важно верить, что все пройдет и все будет по итогу нормально, и не сдаваться. Конечно, сложно, но через это нужно пройти», — приводит слова фигуристки ТАСС.

На счету 17-летней Акактьевой победа на чемпионате России в 2022 году, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды — на первенстве России среди юниоров. Более того, в ее активе серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых. Прошлый сезон фигуристка полностью пропустила. В текущем сезоне Акатьева стала бронзовым призером этапа Гран-при России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Акатьева
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