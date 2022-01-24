Акатьева рада, что смогла отобраться на юниорский чемпионат мира

Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала победу на первенстве России среди юниоров.

«Защищать свой титул всегда сложнее, чем в первый раз завоевывать, — приводит слова Акатьевой пресс-служба ФФККР. — И я рада, что мне это удалось. Но во время соревнований, своих прокатов я стараюсь об этом вообще не думать.

Рада, что получилось отобраться на юниорский чемпионат мира. Очень надеюсь, что поеду. Очень хотела попасть туда. Постараюсь исправить все свои ошибки. Много работы нужно будет проделать, чтобы показать достойный результат на юниорском мире. Мне интересно там будет выступать, потому что это новый этап в моей жизни.

Конечно, мысли о ЮЧМ у всех были. Я волновалась, но старалась с этим справиться. Перед произвольной немножечко трясло. Не потому, что отбор. Даже не знаю, с чем это было связано. Просто бывает, меньше волнуешься, где-то больше. Но нужно учиться с этим справляться и набираться опыта».

По итогам соревнований Акатьева набрала 237,09 балла. Софья попала в состав сборной России на первенство мира среди юниоров, которое пройдет в марте этого года в столице Болгарии Софии.