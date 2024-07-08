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Сегодня, 12:57

Акатьева полноценно готовится к сезону

Сергей Разин
корреспондент
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Фигуристка Софья Акатьева полноценно готовится к сезону и накатывает обе программы.

«Сейчас у группы проходят сборы, Софья Акатьева полноценно тренируется и готовится к сезону, накатывает обе программы», — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Акатьева не выступала с марта прошлого года. Летом 2023 года у фигуристки диагностировали стрессовый перелом. После лечения случился рецидив. В начале февраля 16-летняя спортсменка возобновила тренировки на льду.

Источник: https://tass.ru/sport/21303661
Софья Акатьева
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