Акатьева полноценно готовится к сезону
Фигуристка Софья Акатьева полноценно готовится к сезону и накатывает обе программы.
«Сейчас у группы проходят сборы, Софья Акатьева полноценно тренируется и готовится к сезону, накатывает обе программы», — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Акатьева не выступала с марта прошлого года. Летом 2023 года у фигуристки диагностировали стрессовый перелом. После лечения случился рецидив. В начале февраля 16-летняя спортсменка возобновила тренировки на льду.
Источник: https://tass.ru/sport/21303661
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