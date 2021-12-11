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Акатьева — об отмене финала «Гран-при»: «Для меня это было важное событие, которого я ждала»

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Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась мнением об отмене финала юниорского «Гран-при» сезона-2021/22.

«Очень жаль, что финал юниорского и взрослого «Гран-при» отменен. Для меня это было бы последнее соревнование в этом году, важное событие, которого я ждала.

Но раз так сложилось, не унываю, просто работаем дальше. А работать всегда есть над чем. Спорт я люблю за то, что он постоянно дает возможность ставить перед собой новые цели, не позволяет заскучать. И мне так интереснее жить», — написала Акатьева в Instagram.

В текущем сезоне подопечная Этери Тутберидзе победила на этапах юниорского «Гран-при» в Гданьске и Красноярске.

Финал серии «Гран-при» должен был пройти в начале декабря в японской Осаке, но был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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