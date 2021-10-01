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Акатьева исполнила три квада и тройной аксель в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Польше

21:40
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Софья Акатьева без падений исполнила произвольную программу на этапе юниорской серии «Гран-при» по фигурному катанию в Гданьске.

В начале программы она прыгнула тройной аксель с помаркой на выезде, затем прыгнула каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов, тройной риттбергер, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, каскад тройной флип — тройной тулуп, а также тройной лутц.

За свое выступление Акатьева получила 153,73 балла, по сумме — 225,64, и выиграла второй этап серии юниорского «Гран-при» в карьере.

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