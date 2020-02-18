Акатьева, Cамоделкина и Тараканова выступят в Финале Кубка России

Определился окончательный состав участниц женских соревнований Финала Кубка России.

По категории МС (женщины) в числе прочих выступят Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Тараканова и Анна Фролова.

По категории КМС (девушки) в числе прочих стартуют вице-чемпионка России среди юниоровщ-2020 Софья Акатьева, а также еще одна ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян, ЦСКА представят Елизавета Берестовская и Софья Самоделкина.

Финал Кубка России пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. Расписание женских соревнований на турнире:

20 февраля, четверг

19.45 — 21.10 — девушки, КП

21 февраля, пятница

15.00 — 16.40 — девушки, ПП

18.40 — 20.00 — женщины, КП

22 февраля, суббота

14.00 — 15.45 — женщины, ПП