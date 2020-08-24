Академия Плющенко поздравила Косторную с днем рождения

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поздравила с 17-летием чемпионку Европы Алену Косторную. Фигуристка перешла в группу от Этери Тутберидзе в конце июля.

— Поздравляем Алену Косторную с семнадцатилетием! Самых ярких побед, рекордов, наивысших достижении? в спорте! Пусть исполнятся мечты, будь счастлива, Аленка! С днем рождения! — говорится в сообщении.