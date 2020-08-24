Академия Плющенко поздравила Косторную с днем рождения
12:39
Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поздравила с 17-летием чемпионку Европы Алену Косторную. Фигуристка перешла в группу от Этери Тутберидзе в конце июля.
— Поздравляем Алену Косторную с семнадцатилетием! Самых ярких побед, рекордов, наивысших достижении? в спорте! Пусть исполнятся мечты, будь счастлива, Аленка! С днем рождения! — говорится в сообщении.
Поздравляем Але?ну Косторную с семнадцатилетием! Самых ярких побед,рекордов,наивысших достижении? в спорте!Пусть исполнятся мечты,будь счастлива,Аленка!С дне?м рождения???#happybirthday @aliona_officialnew Несколько фото Алены с тренировок в карусели #angelsofplushenko @gosu.coach @plushenkoofficial фото @sveta_poln