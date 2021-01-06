Академия Плющенко поздравила Гном Гномыча с днем рождения

Академия фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поздравила его сына Александра с днем рождения.

Сегодня мальчику по прозвищу Гном Гномыч исполнилось 8 лет. В настоящее время он принимает участие в новогоднем ледовом шоу отца «Лебединое озеро».

«Поздравляем Александра Плющенко с днем рождения! Всего самого наилучшего, ярких и громких побед, успехов во всем! Будь счастлив, Александр!» — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко».