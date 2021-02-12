Академия Плющенко показала, как Косторная работает над новой программой

Российская фигуристка Алена Косторная работает над новой произвольной программой. Видео опубликовано в Instagram академии Плющенко 12 февраля.

«Алена Косторная глубокими вечерами (разница во времени) работает с канадским хореографом Ше-Линн Бурн и тренером Сергеем Александровичем Розановым над новой произвольной программой, — говорится в сообщении. — Желаем Алене скорейшего восстановления после болезни и ждем на новых стартах в этом сложном для нее сезоне. С новыми программами. Новая произвольная получилась очень красивая, и мы уже ее видели».

17-летняя Алена Косторная — чемпионка Европы-2020.