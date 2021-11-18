Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» прокомментировала результат Софьи Муравьевой, которая лидирует после короткой программы на Кубке России в Перми.

Фигуристка успешно приземлила тройной аксель и набрала 83,05 балла.

«Есть первый ультра-си Софьи Муравьевой на соревнованиях. Аксель 3,5 оборота. Короткая программа, пятый этап Кубка России в Перми и первое место после короткой программы по МС среди девушек. Браво, Сонечка! Успешного проката произвольной программы!» — говорится в посте академии.

Произвольные программы девушки представят 19 ноября.