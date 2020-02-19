Агент Сотниковой: «Аделина перенесла серьезную операцию, ее ждет долгий путь реабилитации»

Агент российской фигуристки Аделины Сотниковой Мария Шашина рассказала о состоянии спортсменки.

Ранее стало известно о том, что 23-летняя фигуристка была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67, где ей провели операцию.

— Аделина действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления, — написала Шашина в Instagram. — Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно.

Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лед и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием.

Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении.