Агент Сотниковой: «Аделина перенесла серьезную операцию, ее ждет долгий путь реабилитации»
Агент российской фигуристки Аделины Сотниковой Мария Шашина рассказала о состоянии спортсменки.
Ранее стало известно о том, что 23-летняя фигуристка была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67, где ей провели операцию.
— Аделина действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления, — написала Шашина в Instagram. — Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно.
Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лед и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием.
Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении.
Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки! @adelina_sotnikova14 действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно. ? Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лёд и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием. ? Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении. Благодарим за понимание! ?? ? #аделинасотникова #фигурноекатание #сми #shhashinaagency @1tv @sport24ru @aif_ru @ntvru @sport_express @vesti24