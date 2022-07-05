Агент рассказал, что Ламбьель мог бы успешно вернуться в фигурное катание

Известный агент Ари Закарян в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от шоу-тура по Японии и особо выделил швейцарца Стефана Ламбьеля, который завершил карьеру в 2010 году.

— Суперзвезда, конечно, Юдзуру Ханю. По сути, Fantasy on Ice — это шоу под него. Как его встречают, как он общается с публикой — это запредельный уровень, совершенно другой. Он номер один.

Очень крут был Стефан Ламбьель, не перестаю восхищаться его профессионализмом. В 37 лет он продолжает делать четверной тулуп. Если б вернулся в спорт и набрал форму, то на чемпионате Европы мог бы вполне зацепить медаль. Программы новые, сделанные под шоу, а равного ему по компонентам в мире нет. Его выступления доводили до слез — настолько это было эмоционально, — сказал Закарян.

Сейчас Ламбьель тренирует нескольких фигуристов, его подопечный Сема Уно в марте стал чемпионом мира.