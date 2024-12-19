Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:30

Ари Закарян: «Люди не понимают, что за успехами Ильи Малинина стоит колоссальная работа и суперталант»

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина в интервью «СЭ» рассказал о работе со спортсменом и впечатлениях от его выступлений.

— Я просто горжусь тем, что в своей жизни имею возможность смотреть на Илью Малинина вживую. Говорю это не потому, что я его представитель. Люди не понимают, что за его успехами стоит колоссальная работа и суперталант. Надо прыгать сальто — он прыгает, надо исполнять прыжки в другую сторону — он исполняет, надо сальто с винтом — он делает это. Он — человек, который толкает этот спорт на другие высоты.

Невозможно остановить эволюцию и стремление человека к совершенству. Моя мысль такая: был великий Юдзуру Ханю, его уход — сильный удар по нашему спорту. И надо было сделать все возможное, чтобы он остался в системе ISU. Юна Ким, например, создала супериндустрию в Южной Корее, это величайшее имя, я не знаю, почему она не вовлечена в ISU. Она выводит фигурное катание на другой уровень. Если у тебя в баскетболе есть Майкл Джордан, или Усэйн Болт в легкой атлетике, надо держаться за него. Люди идут смотреть не на то, как он играет, а на то, с каким рекордом он победит.

20-летний Малинин — первый фигурист, которому удалось успешно выполнить на соревнованиях четверной аксель, а также исполнить все четверные прыжки на соревнованиях: аксель, риттбергер, сальхов, лутц, тулуп и флип. Американец — текущий обладатель мирового рекорда за произвольную программу.

Малинин занимает 1-е место в рейтинге ISU.

Ари Закарян (справа) и&nbsp;Евгений Плющенко. «Мне нравится увиденное в России». Интервью агента американского фигуриста Малинина

Читайте также
«Мне нравится увиденное в России». Интервью агента американского фигуриста Малинина
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Кубок года «Спорт-Экспресс» вернул Аленичева на 30 лет назад
ААстролог предсказывает конец карьеры. Что происходит с Ови и его погоней
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Ари Закарян готов организовать в фигурном катании аналог «Матча всех звезд»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости