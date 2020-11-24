Адвокат Жорин высказался о деле Гном Гномыча

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал «СЭ» возбуждение уголовного дела (по 128.1 УК РФ) против «лиц, опубликовавших статью с заведомо ложной информацией» в отношении Александра «Гном Гномыча» Плющенко — сына двукратного чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

— Разделил бы свою позицию на две части: как гражданина и как юриста, — заявил «СЭ» Жорин. — Как гражданин, совершенно согласен с Яной Рудковской, что распространение информации о несовершеннолетних должно быть только с согласия родителей, причем обоих. Даже, если ребенок проживает с одним из них. Такого в законе нет, наверное, стоило бы добавить. Потому что распространение любой информации (даже той, что не порочит ребенка) должно быть с согласия родителей.

Второй момент, даже если доказать в суде, что информация не соответствует действительности и являются порочащей, взыскиваются очень маленькие суммы, которые фактически не компенсируют даже моральный вред. Это первая часть, как гражданина.

Теперь, как юриста. Видел постановление о возбуждении уголовного дела, и оно мне кажется, как минимум, странным. В этом постановлении указывается, что неустановленные дознанием лица в неустановленном дознанием месте с использованием интернета разместили, а теперь внимание, заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство. Во-первых, как можно понять, что она заведомо ложная, если не установили лиц, которые ее распространили и не опросили их. Ложная и заведомо ложная информация — это большая разница. Если информация ложная, то разбирательство идет в гражданско-правовом порядке. А заведомо ложная — это уголовный порядок. Как они установили, что она заведомо ложная?

Второй вопрос. Порочащая информация, с точки зрения закона, описана в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2005 года. Там четко сказано, какая информация является порочащей — это информация о неправильном, неэтичном поведении, информация о нарушении закона. Тот или иной диагноз не является порочащей информацией с точки зрения Пленума. Поэтому это постановление кажется мне странным, как юристу. Наверное, расчет на то, что его никто обжаловать не будет. Потому что установить в конечном итоге админов канала «НеМалахов» будет сложно.

Думаю, что Яна борется так, как она может, как это позволяет закон. А закон, к сожалению, у нас ограничен. (Севастиан Терлецкий)