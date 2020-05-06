Адвокат Плющенко предлагает усовершенствовать закон о СМИ из-за клеветы в адрес сына бывшего фигуриста и Яны Рудковской

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделился с «СЭ» мнением по поводу ситуации с сыном фигуриста Александром и необходимости усовершенствования закона о СМИ. Несколько дней назад в СМИ появилась информация из анонимных источников о подозрении на психологическое расстройство. Плющенко и его супруга Яна Рудковская заявили о намерении судиться с изданием.

— К сожалению, последние годы мы наблюдаем ситуацию, когда многие блогеры и СМИ в погоне за рейтингами и популярностью не гнушаются использовать непроверенную информацию, — заявил Добровинский. — Мало кого из них заботит моральный аспект их деятельности, и тот факт, что подобные статьи могут необоснованно испортить карьеру и даже сломать жизнь объекту их публикаций. Конечно, в период карантина средствам массовой информации приходится выживать и удерживать охват и читаемость. Но всему есть предел.

На этот раз социальные сети и различные СМИ, выбрали мишенью своих нападок самую уязвимую и незащищенную категорию — ребенка. Безусловно, у одной из наиболее ярких пар российского шоу-бизнеса — Рудковской и Плющенко — не может не быть завистников, но, когда дело касается самого дорого для каждого родителя — их ребенка — это не должно пройти незамеченным и, тем более, безнаказанным.

Распространение непроверенной информации о якобы болезненном состоянии Саши Плющенко помимо моральных издевательств над семьей, также грозит нарушением графика гастролей малыша. На мой взгляд, это уголовно наказуемое деяние по статье 137 УК РФ. О моральном аспекте этой гадости говорить не приходится. Как отец я понимаю Яну с Женей, как человек я возмущен случившимся наравне со всеми, а как адвокат — сделаю все, чтобы правосудие восторжествовало. Речь идет о чести и достоинстве, на кону жизнь и будущее маленького человека и гражданина нашей страны.

Вместе с тем, следует отметить, что нынешняя ситуация натолкнула нас с Яной и Евгением на мысль о несовершенстве закона о средствах массовой информации. СМИ и блогеры пользуются тем, что безнаказанно могут перепечатать материал из других источников, не отвечая за его достоверность. Достаточно сделать ссылку. Я предлагаю, чтобы все СМИ, транслирующие перепечатку какой-либо новости, несли одинаковую ответственность наравне с источником. Таким образом, если этот закон будет принят, СМИ и лидеры мнений, должны будут перепроверять любую информацию перед ее публикацией. Я уверен — это позволит формировать «чистое» и более обдуманное информационное поле.

Что же касается дела Саши Плющенко, — эту историю ждет единственный возможный финал — привлечение к ответственности злоумышленников и всех соучастников. Следите за развитием событий. (Евгений Белоусов)