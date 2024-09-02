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Сегодня, 12:50

Адвокат Парсеговой заявил о подаче апелляции на решение суда

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Адвокат проигравшей разбирательство против академии «Ангелы Плющенко» матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи Юрий Яхно заявил о подаче апелляции на решение суда.

Ранее стало известно, что суд обязал Парсегову выплатить 1,9 миллиона рублей в пользу истца.

«Мы изучим резолютивную часть и примем решение об апелляции. К сожалению, суд не учел наши доводы и ходатайства. Надеемся, в следующей инстанции ситуация изменится», — сказал Яхно журналистам.

Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
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