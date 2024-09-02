Адвокат Парсеговой Яхно объяснил суд с «Ангелами Плющенко» отсутствием регламента федерации

Адвокат Парсеговой Яхно объяснил отсутствием регламента федерации необходимость судебного разбирательства с «Ангелами Плющенко».

Ранее стало известно о завершении суда по данному делу. Решение ожидается вечером 2 сентября.

Старший юрист компании SILA Lawyers Юрий Яхно, представляющий интересы матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи в деле против «Ангелов Плющенко», в ходе прений сторон упомянул Федерацию фигурного катания России.

«В спорте часто такие случаи прекращения трудовых отношений с клубом, тренером регулируют регламенты. К сожалению, у Федерации фигурного катания России нет соответствующего регламента по данному вопросу. Поэтому мы оказались здесь — общие законы и подзаконные акты не могут полно учесть специфику», — заявил Яхно.