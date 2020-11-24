Адвокат Добровинский прокомментировал уголовное дело о болезни сына Плющенко

Адвокат Александр Добровинский рассказал подробности возбуждения уголовного дела после публикации материала о болезни сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Ранее издание «Стархит» выпустило материал с предположением, что семилетний Саша страдает синдромом Аспергера.

— В мае этого года произошло событие, которое потрясло нашу страну, но о котором все быстро забыли — один интернет-источник опубликовал анонимный пасквиль на семилетнего ребенка — Саши Плющенко, — рассказал Добровинский. — Все прекрасно понимали, что целью этой статьи было досадить его родителям — известному продюсеру Яне Рудковской и многократному чемпиону мира — Евгению Плющенко. Но способ недоброжелатели выбрали слишком жестокий, втянув в свои игры беззащитного ребенка.

И это нельзя было оставить безнаказанным. Нельзя было дать возможность полагать, что и в следующий раз можно опубликовать подобную дикость. И 20 ноября в МВД России по Даниловскому району было подписано постановление о возбуждении уголовного дела против лиц, опубликовавших статью с заведомо ложной информацией. Впереди нас ждет расследование, которое позволит найти виновника и восторжествовать справедливости.