Адвокат Добровинский отреагировал на новость о заведении дела из-за статьи о болезни Гном Гномыча

Адвокат Александр Добровинский отреагировал на новость о том, что полиция завела дело о клевете из-за статьи в издании StarHit по поводу сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

В мае 2020 года издание опубликовало заметку о том, что 8-летний Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч, болен синдромом Аспергера.

«После публикации клеветнической статьи о Саше Плющенко в журнале StarHit, мы с Яной Рудковской добились возбуждения уголовного дела против редакции журнала. Были проведены психологические экспертизы, доказывающие, что Саша — абсолютно здоровый мальчик и психологически, и умственно, и эмоционально. Кто-то решил нагло оболгать не в чем не виновного ребёнка, чтобы насолить его известным родителям, и этот кто-то непременно должен понести соответствующее наказание. Следствие уже нашло виновных, так что в ближайшее время мы ожидаем очередное торжество правосудия», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Ранее сообщалось, что в случае, если суд установит факт клеветы, то виновнику будет грозить штраф в размере до 2 миллионов рублей, или два года тюремного заключения в колонии.