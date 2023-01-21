Аделия Петросян высказалась о Загитовой в роли капитана

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась мнением Алине Загитовой о роли капитана.

«Спасибо мой команде, которая поддерживает суперски. Публика тоже очень громко аплодируют. Пока эмоции очень позитивные. Я всем довольна. Алина очень хорошо подходит для роли капитана, потому что у нее очень хорошо получается подбодрить команду. Я очень рада попасть к ней», — сказала Петросян.

Загитова на Кубке Первого канала является капитаном команды «Красная машина».