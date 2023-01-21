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Сегодня, 21:19

Аделия Петросян высказалась о Загитовой в роли капитана

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась мнением Алине Загитовой о роли капитана.

«Спасибо мой команде, которая поддерживает суперски. Публика тоже очень громко аплодируют. Пока эмоции очень позитивные. Я всем довольна. Алина очень хорошо подходит для роли капитана, потому что у нее очень хорошо получается подбодрить команду. Я очень рада попасть к ней», — сказала Петросян.

Загитова на Кубке Первого канала является капитаном команды «Красная машина».

Аделия Петросян
Алина Загитова
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