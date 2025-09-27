Фигурное катание
27 сентября, 17:22

Петросян — о первом прокате после олимпийского отбора: «Хочется спать все время»

Елена Федянина
Автор
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поделилась впечатлениями от первого выступления перед отечественной публикой после международного старта в Пекине.

— Во-первых, я рада вернуться в более родную атмосферу. После предыдущего старта еще чувствуется усталость, поэтому сегодняшний результат такой (Петросян упала с лутца, — Прим. «СЭ»). Но сильно не расстраивалась. Наверное, это даже странно для меня.

Хочется спать все время. Но главное, что я выступила и восстановилась. Это всегда непросто. Но тренеры сказали, что у меня достаточно легкий контент, можно прокатать обе программы.

Скучала ли я по журналистам? Не особо. Но я рада, что наши журналисты приехали в Пекин и поддерживали, это очень помогало. Перед короткой программой в Пекине волновалась безумно сильно, а перед произвольной уже была спокойна и уверена в себе. Главная задача — входить в сезон и постепенно набирать форму, — сказала Петросян журналистам.

Аделия Петросян
