Петросян — о первом прокате после олимпийского отбора: «Хочется спать все время»

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поделилась впечатлениями от первого выступления перед отечественной публикой после международного старта в Пекине.

— Во-первых, я рада вернуться в более родную атмосферу. После предыдущего старта еще чувствуется усталость, поэтому сегодняшний результат такой (Петросян упала с лутца, — Прим. «СЭ»). Но сильно не расстраивалась. Наверное, это даже странно для меня.



Хочется спать все время. Но главное, что я выступила и восстановилась. Это всегда непросто. Но тренеры сказали, что у меня достаточно легкий контент, можно прокатать обе программы.



Скучала ли я по журналистам? Не особо. Но я рада, что наши журналисты приехали в Пекин и поддерживали, это очень помогало. Перед короткой программой в Пекине волновалась безумно сильно, а перед произвольной уже была спокойна и уверена в себе. Главная задача — входить в сезон и постепенно набирать форму, — сказала Петросян журналистам.