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Аделия Петросян намерена разучить четверной тулуп

17:20

Российская фигуристка Аделия Петросян ставит перед собой цель разучить четверной тулуп по окончании крупных соревнований в нынешнем сезоне.

«Да куда там, мне только попробовать его, — сказала 13-летняя фигуристка в интервью ТАСС. — Я пытаюсь разучить четверной тулуп, и как только закончатся серьезные соревнования, будем стараться его выучить. Следующий старт у меня в Москве».

Во вторник завершился третий этап кубка страны в Сочи, закрывали соревнования девушки, выступавшие по программе кандидатов в мастера спорта, по сумме короткой и произвольной программ Петросян набрала 207,18 балла и заняла первое место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9829865

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