«Аделиночка, ты — самая лучшая». 12-летняя ученица ЦСКА похвасталась фото с Сотниковой
14:59
12-летняя фигуристка Софья Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА, встретилась с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой и поделилась соответствующей фотографией в Instagram.
— Аделиночка, ты — самая лучшая, — подписала фотографию Самоделкина.
В феврале этого года Самоделкина выиграла первенство Москвы в младшем возрасте, обыграв сразу четырех представительниц «Хрустального» — Камилу Валиеву, Майю Хромых, Софью Акатьеву и Дарью Усачеву.
Фигуристка уже владеет тройным акселем, а также каскадами с этими прыжком — в сочетании с тройным тулупом, а также тройным сальховом.
Из Инстаграма Софьи Самоделкиной pic.twitter.com/pmiZUxTBFB— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 28, 2019
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