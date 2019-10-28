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«Аделиночка, ты — самая лучшая». 12-летняя ученица ЦСКА похвасталась фото с Сотниковой

14:59
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12-летняя фигуристка Софья Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА, встретилась с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой и поделилась соответствующей фотографией в Instagram.

— Аделиночка, ты — самая лучшая, — подписала фотографию Самоделкина.

В феврале этого года Самоделкина выиграла первенство Москвы в младшем возрасте, обыграв сразу четырех представительниц «Хрустального» — Камилу Валиеву, Майю Хромых, Софью Акатьеву и Дарью Усачеву.

Фигуристка уже владеет тройным акселем, а также каскадами с этими прыжком — в сочетании с тройным тулупом, а также тройным сальховом.

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