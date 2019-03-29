Аделина Сотникова: "Я буду тренером 100 процентов"

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в программе Commandos рассказала о возвращении в спорт и желании стать тренером.

- Почему я хочу вернуться? Хороший вопрос. Став олимпийской чемпионкой, бежать не хочется, - отметила Сотникова. - Временно хочется уйти, потому что на тебя сваливается не только слава, но и все подряд. Нужно туда-сюда, нужно сходить туда, поговорить там, шоу здесь, шоу там. Мозг начинает кипеть и хочется, чтоб никто больше меня не видел и не слышал.

А потом ты понимаешь, что сама на это заработала. Мне с детства хотелось быть популярной. Неважно, в спорте это будет, или в обычной жизни. У меня все получилось довольно хорошо. Я и спортсменкой была занята постоянно. И сейчас меня приглашают везде. Это очень хорошо, просто нужно понять, что мне нужно дальше.

- Вы хотите стать тренером?

- Во-первых я очень люблю детей и души в них не чаю. Для меня дети – это успокоительное. У меня в семье много племяшек, крестник. Дети из спорта, так как я олимпийская чемпионка, смотрят на меня огромными глазами. Они слушают меня и пытаются сделать так, как я сказала. Я от этого очень кайфую, что меня слушают и повторяют. Я их успокаиваю, если не получается. Тут все в одном – и психолог, и мама, и тренер. Я столкнулась с этим и подумала, что это, может быть, мое призвание в будущем. Я буду тренером 100 процентов. Не знаю, когда им стану. Сейчас я все равно помогаю детям, а мне это приносит удовольствие.