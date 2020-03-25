Сотникова выложила откровенное фото в желтом купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в своем Instagram выложила фото, на котором она в купальнике.

— Когда работа в кайф. Выступил, отдохнул и снова выступил, — подписан снимок.

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.