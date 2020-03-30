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Аделина Сотникова: «В черно-белых фотографиях есть какая-то своя изюминка»

06:10
Аделина Сотникова. Фото Instagram
Аделина Сотникова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала новое фото в своем Instagram.

— Скажите, что в черно-белых фотографиях есть какая-то своя изюминка, — написала Аделина. - Согласны?

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры.Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.

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