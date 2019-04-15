Аделина Сотникова: "У Плющенко есть чему поучиться"

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова в интервью "СЭ" рассказала об отношении к происходящему в российском фигурном катании и лишению спортсменов детства, а также о ближайших планах.

– Недавно вы заявили, что хотите стать тренером. Подсматриваете что-то у Плющенко?

– Я и у своего тренера Водорезовой долгое время занималась, у нее что-то запоминала. У Жени все это подсматриваю для своего будущего, хочу свою команду создать, свое что-то разработать. Сейчас такие технологии, много чего можно было бы разработать. Не только на льду, у нас же и тренировки на полу, ОФП, СФП, хореография, танцы, гимнастика. Можно было бы сделать целую систему, по которой обучать детей. Пожалуй, техника Жени и то, как он ее отрабатывает на полу – это главный урок, который я получила в работе с ним. Есть чему поучиться.

– Кто будет более великим – Евгений Плющенко-тренер или Александр Плющенко-фигурист?

– Можно я не буду отвечать? Думаю, они оба свое возьмут, на самом деле.

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