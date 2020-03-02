Аделина Сотникова сообщила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.

— Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, — сообщила 23-летняя спортсменка в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».

Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.

Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья. Хочется, чтобы я осталась в памяти болельщиков как победитель. Моя фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт.

На Олимпиаде в Сочи спортсменка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах. Сотникова прервала спортивную карьеру в 2016 году и продолжила выступления в ледовых шоу. В 2017-м она ушла от тренера Елены Буяновой.