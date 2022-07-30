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Сегодня, 16:55

Сотникова: «Я очень уважаю Александра Овечкина»

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала, что уважает капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я очень уважаю Александра Овечкина, — сказала Сотникова ТАСС. — Как спортсмена и игрока, который добился очень больших успехов в спорте. И многих других ребят. Низкий поклон за то, что они стараются и идут дальше».

36-летний россиянин является девятикратным обладателем «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного чемпионата), трехкратным обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).

Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ (780 шайб).

Источник: https://tass.ru/sport/15351367
Александр Овечкин
Аделина Сотникова
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