Аделина Сотникова рассказала о своем обещании Владимиру Путину

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в программе Commandos рассказала об обещании президенту России Владимиру Путину.

– Это правда. Это была Спартакиада, я ее выиграла – в 12 лет, хотя там выступали только с 13-14 лет. Допустили, наверное, за красивые глаза. Потом победителей собрали в одном месте в Крылатском.

​История смешная, были Владимир Владимирович, Виталий Леонтьевич Мутко. Мне 12 лет, я знаю президента, у меня есть тренер, есть фигурное катание – зачем мне еще кого-то знать? Я не знала, как выглядит Виталий Леонтьевич. Подхожу к нему: "Сфотографируйте с нашим президентом?". Он так смотрит: "Ну давай". Смотрю: "Не очень хорошо получилось, можно перефотографировать?". Он: "Ух какая дерзкая".

Владимир Владимирович это заметил: а ты кто такая у нас? Ну фигуристка, на Олимпиаду собираюсь – выигрывать, естественно.