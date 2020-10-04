Аделина Сотникова открыла собственную школу в Москве

Олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова провела официальное открытие своей школы Sotka School. На церемонии присутствовал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

Сотникова провела часовой мастер-класс для детей. Школа будет функционировать на ледовой арене «Морозово» на Новоостаповской улице. Как гласит сайт школы, тренировать будут детей от 4 до 12 лет. Цель — «создать лучшие условия и заложить качественную базу для воспитания чемпионов». (Дмитрий Кузнецов)