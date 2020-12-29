Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова допустила, что, если бы возрастной лимит в женском катании был более высоким, а проблем со здоровьем бы не имелось, то она могла бы выступать до сих пор.

«Может быть, и да. От огромной любви к фигурному катанию и от того, как я могу работать и умею это делать, — цитирует «РИА Новости» Сотникову. — От желания можно и горы свернуть. Но человек для этого должен внутри себя понять, а нужно ли ему это. Это непросто».

Напомним, что Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году.

«В этой жизни все интересно, с каждым спортсменом высокого уровня сотрудничать познавательно, — ответила она на вопрос, не было ли желания у нее поработать с фигуристками экстра-класса в группе Плющенко. — Но пока я радуюсь тому, что у меня есть — своим маленьким детям, подрастающему поколению. Торопиться выйти на большую арену я не буду. У меня все только начинается. Зажму булки и буду идти к поставленной цели. Я все-таки видела со стороны, как прокладывается этот путь — в какой момент я допускала ошибки в отношениях с Еленой Германовной, сейчас я анализирую эти моменты и таким образом формирую свое собственное тренерское я».