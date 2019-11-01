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Аделина Сотникова: «Музыка для фигуристов на первом месте»

12:22
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова стала гостьей передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она рассказала, как важна музыка для фигуристов.

- Музыка для фигуристов на первом месте, — сказала Сотникова. — Нужно ее чувствовать. Надо быть единым целым с музыкой. Конечно, следует выбирать мелодию по душе. Ведь потом тебе предстоит под нее кататься, выступать, соревноваться.

Если музыка не нравится, не в радость будет что-то под нее делать. А когда она в удовольствие, ты живешь с музыкой, это совершенно другое. Нет, одна и та же песня, конечно же, не надоедает. Мы стараемся быть одним целым с музыкой на соревнованиях и на шоу.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=OYn-n50wLvE

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