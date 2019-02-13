Аделина Сотникова: "Мама долго откачивала меня после моего первого интервью"

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова в своем Инстаграме опубликовала новый пост, в котором откровенно высказалась на тему общения с прессой.

Со слов фигуристки, она – человек, который принимает все близко к сердцу. Она рассказала, что получила негативные комментарии на свое первое интервью, которое дала в 12 лет, и что мама долго ее откачивала.

– Когда ничего не понимала,будучи еще ребенком (первое интервью у меня было в 12 лет) Веря во все доброе, думала, что все желают только добра, показать тебя с настоящей хорошей стороны и т.д. Мое интервью получилось действительно очень открытым,добрым и взрослым для 12 лет. С каждым интервью я начинала понимать,что можно говорить,а что нет. Всегда хотела быть для окружающих хорошей, да и в принципе никому зла не желала. Всегда убивало одно (комментарии людей) много положительных,но и отрицательных. Просто представьте. Ребенок, 12 лет, с таким восхищением читает свое интервью и начинает читать ради интереса комментарии людей. И видит негатив. Что было? я лучше промолчу. Я человек, принимающий все близко к сердцу. Слава Богу у меня мама по образованию детский психолог! Она меня долго откачивала и начинала объяснять "что такое хорошо,а что такое плохо", - написала Сотникова.

Напомним, Сотникова также является четырехкратной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

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