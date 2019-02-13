Аделина Сотникова: "Мама долго откачивала меня после моего первого интервью"

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова в своем Инстаграме опубликовала новый пост, в котором откровенно высказалась на тему общения с прессой.
Со слов фигуристки, она – человек, который принимает все близко к сердцу. Она рассказала, что получила негативные комментарии на свое первое интервью, которое дала в 12 лет, и что мама долго ее откачивала.
– Когда ничего не понимала,будучи еще ребенком (первое интервью у меня было в 12 лет) Веря во все доброе, думала, что все желают только добра, показать тебя с настоящей хорошей стороны и т.д. Мое интервью получилось действительно очень открытым,добрым и взрослым для 12 лет. С каждым интервью я начинала понимать,что можно говорить,а что нет. Всегда хотела быть для окружающих хорошей, да и в принципе никому зла не желала. Всегда убивало одно (комментарии людей) много положительных,но и отрицательных. Просто представьте. Ребенок, 12 лет, с таким восхищением читает свое интервью и начинает читать ради интереса комментарии людей. И видит негатив. Что было? я лучше промолчу. Я человек, принимающий все близко к сердцу. Слава Богу у меня мама по образованию детский психолог! Она меня долго откачивала и начинала объяснять "что такое хорошо,а что такое плохо", - написала Сотникова.
Напомним, Сотникова также является четырехкратной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.
Рубрика "Жизнь спортсмена" продолжается. Тема :общение с прессой. Как у других спортсменов из других видов спорта,не знаю,я сужу по себе и рассказываю из своего опыта. Мне задали вопрос :Учат ли вас общаться с прессой? Ответ : Нет,у меня все на своём опыте. Когда ничего не понимала,будучи ещё ребёнком (первое интервью у меня было в 12 лет) Веря во все доброе "я была 👼🏽,ну и есть в принципе 😏", думала,что все желают только добра,показать тебя с настоящей хорошей стороны и т.д .Мое интервью получилось действительно очень открытым,добрым и взрослым для 12 лет. Мама была в шоке🤪 потому что ей не казалось,что я на столько могу правильно все рассуждать.До сих пор не может смириться,что дочка уже взрослая 😝это мама😊 всегда будем малышами для них 🥰.В общем,с каждым интервью я начинала понимать,что можно говорить,а что нет... Всегда хотела быть для окружающих хорошей,да и в принципе никому зла не желала🤷🏽♀️(хорошей для всех не будешь) и я бросила это дело😎,что говорят обо мне это не мои проблемы🤷🏽♀️главное я свою жизнь знаю🤪 (Собака лает,а караван идёт)💪🏾Всегда убивало одно (комментарии людей) много положительных,но и отрицательных... просто представьте... ребёнок 12 лет с таким восхищением читает своё интервью и начинает читать ради интереса комментарии людей... И...видит негатив... Что было? я лучше промолчу 🤣. т.к я человек принимающий все близко к сердцу и не понимающий тогда,что же я сделала людям такого,что они вот так пишут... Слава Богу у меня мама по образованию Детсктй Психолог! Она меня долго откачивала и начинала объяснять "что такое хорошо,а что такое плохо🤣" . И с каждым интервью я становилась опытнее и понимающая что такое публичность 😋.С детства хотела быть известным человеком,в принципе я этого добилась.Мир сейчас другой,много секций,специальных школ для детей,где учат всему.У меня этого не было,такой возможности не было у моей семьи... Конечно мне помогали родители,тренер,все объясняли.Спасибо им за это❤️ #фигуристка #фигурноекатание #figureskating #mylife #asotka14 #sotka14