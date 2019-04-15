Аделина Сотникова: "К тренерской деятельности сейчас не готова"

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова в интервью "СЭ" рассказала об отношении к происходящему в российском фигурном катании и лишению спортсменов детства, а также о ближайших планах.

– Планы на будущее? Уход в сторону тренерской деятельности? Шоу?

– Ближайшие планы – отпуск! Точно уеду далеко. Тренером? Я считаю, что если это брать на себя, надо посвящать детям себя полностью, с 7 утра до 7 вечера каждый божий день. Я к этому сейчас не готова и считаю, что я могу пока как-то… по-другому. Подкатывать, помогать детям – без проблем. Если просят – помогу, ничего сложного, если время будет, конечно, постараюсь позаниматься и передать какие-то свои навыки. Но выходить на соревнования… Нет, не готова еще.

– Тогда что, шоу? Может, саморазвитие в какой-то другой сфере?

– Без фигурного катания я не могу. Пока шоу, пока так.

– Но какой срок вы себе отводите на это наслаждение жизнью?

– Я не буду это говорить. Но, конечно, эти сроки есть в голове.

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