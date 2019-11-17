Аделина Сотникова: «Эти эмоции, как же я скучала»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова поблагодарила болельщиков на этапе «Гран-при» в Москве.

— Эти эмоции, как же я скучала... Не соревнования, но эта атмосфера, невозможно передать словами! Спасибо за вашу любовь, за ваши слова с трибун, я все слышала, — написала Сотникова в Instagram.

Сотникова выступила на открытии показательных выступлений этапа «Гран-при» в Москве, хотя ее выступление нигде не анонсировалось.