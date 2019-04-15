Аделина Сотникова: "Давно хотелось, чтобы мы были наконец выше футбола и хоккея"

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова в интервью "СЭ" рассказала об отношении к происходящему в российском фигурном катании и лишению спортсменов детства, а также о ближайших планах.

– По сравнению с вашим временем фигурное катание ушло вперед?

– Конечно, ушло, просто по видео можно увидеть уровень маленьких детей тогда и сейчас, будет разница. Но все зависит от таланта и того, как тренируется ребенок, конечно.

– В нынешнем году и во взрослом настоящий бум. Это связано с победами или все же какими-то околоспортивными факторами?

– Я думаю, все связано – и результаты, и пиар. Вот Яна (Рудковская. – Прим. "СЭ") много говорит о фигурном катании, у нее ребенок тренируется. Дети многих звезд им занимаются. Да и вы сами знаете, как сейчас все работает и быстро передается. Один сказал, другой уже знает, и пошло-поехало.

– Не обидно, что этот период популярности пришелся не на ваше время?

– Мне не обидно, я только рада, честно! Давно хотелось, чтобы мы были наконец выше футбола и хоккея.

Полностью интервью Сотниковой