Аделина Сотникова: «Был предварительный разговор о «Ледниковом периоде». Но потом все затихло»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» рассказала о своих взаимоотношениях с проектом «Ледниковый период», победительницей которого она стала в 2016 году в паре с Александром Соколовским.

— В новом сезоне видела лишь одну программу. Дома щелкала каналами и случайно наткнулась. Сразу вспомнила, как сама там участвовала четыре года назад. Тогда в паре с Александром Соколовским мы выиграли «Ледниковый период».

— Сейчас на проект звали?

— Предварительный разговор был. Но потом все затихло. Выяснять подробности я не стала.

— Как вам Алина Загитова в роли ведущей?

— Слышала, что многие ее критикуют. Мне кажется, напрасно. Телевидение для Алины — абсолютно новый опыт, только-только начинает. Да, пока что-то не получается, чувствуется зажатость перед камерой. Но это нормально. Уверена, все наладится. Не удивлюсь, если со временем Алина станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев.

— Себя-то в этой роли представляете?

— Если пригласят — почему бы и не попробовать? Я открыта к любым предложениям. (Александр Кружков)

Полностью интервью Аделины Сотниковой — на сайте «СЭ»