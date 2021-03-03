«А зачем она Тутберидзе?» Болельщики отреагировали на новость о возвращении Косторной

Читатели «СЭ» прокомментировали новость о том, что российская фигуристка Алена Косторная может вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе. С 31 июля 2020 года 17-летняя спортсменка тренировалась в группе Евгения Плющенко.

Пользователи «СЭ» по-разному отреагировали на информацию о Косторной:

Anne Life: «Опять вернется со списком нон-грата?»

ValeraK: «Это не «уход», это полный «приход».

Anne Life: «Никогда Косторная не была чемпионкой мира, и уже вряд ли станет».

ValeraK: «На месте Щербаковой, Валиевой, Хромых, Усачевой надо быть категорически против предателей».

инок: «Этери — откажите Косторной. У вас и так много талантливых и преданных девочек. Не распыляйтесь на нее!»

Olegsovasergeev: «А зачем она Тутберидзе?»

andy1962: «Тутберидзе — тренер, подготовившая много олимпийских чемпионов!»

Свинству Бой!: «А ЭГ в курсе хоть?»

Косторная занимается в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года Фигуристка перешла в нее из команды Тутберидзе, в которой тренировалась с 2017 года. Сама спортсменка тогда не стала комментировать свое решение, а ее новый тренер позднее отметил, что это решение принимала сама Алена.

После контрольных прокатов фигуристка отметила, что была недовольна обстановкой в «Самбо-70». 17-летняя Косторная — чемпионка Европы-2020, победительница серии «Гран-при» и вице-чемпионка России-2020.