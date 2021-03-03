«А зачем она Тутберидзе?» Болельщики отреагировали на новость о возвращении Косторной
Читатели «СЭ» прокомментировали новость о том, что российская фигуристка Алена Косторная может вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе. С 31 июля 2020 года 17-летняя спортсменка тренировалась в группе Евгения Плющенко.
Пользователи «СЭ» по-разному отреагировали на информацию о Косторной:
Anne Life: «Опять вернется со списком нон-грата?»
ValeraK: «Это не «уход», это полный «приход».
Anne Life: «Никогда Косторная не была чемпионкой мира, и уже вряд ли станет».
ValeraK: «На месте Щербаковой, Валиевой, Хромых, Усачевой надо быть категорически против предателей».
инок: «Этери — откажите Косторной. У вас и так много талантливых и преданных девочек. Не распыляйтесь на нее!»
Olegsovasergeev: «А зачем она Тутберидзе?»
andy1962: «Тутберидзе — тренер, подготовившая много олимпийских чемпионов!»
Свинству Бой!: «А ЭГ в курсе хоть?»
Косторная занимается в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года Фигуристка перешла в нее из команды Тутберидзе, в которой тренировалась с 2017 года. Сама спортсменка тогда не стала комментировать свое решение, а ее новый тренер позднее отметил, что это решение принимала сама Алена.
После контрольных прокатов фигуристка отметила, что была недовольна обстановкой в «Самбо-70». 17-летняя Косторная — чемпионка Европы-2020, победительница серии «Гран-при» и вице-чемпионка России-2020.
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