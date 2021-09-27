«А меня на ручках носят!» Медведева выложила видео с тиктокером Милохиным

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила видео с известным тиктокером Даней Милохиным.

«А меня на ручках носят!» — написала Медведева в Instagram.

Медведева в паре с Милохиным будет участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Премьера первого выпуска состоится 2 октября.