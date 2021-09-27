«А меня на ручках носят!» Медведева выложила видео с тиктокером Милохиным
14:39
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила видео с известным тиктокером Даней Милохиным.
«А меня на ручках носят!» — написала Медведева в Instagram.
Медведева в паре с Милохиным будет участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Премьера первого выпуска состоится 2 октября.
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