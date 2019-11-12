7000 билетов на «Гран-при России» распространены среди школ и малообеспеченных слоев населения

Руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов на пресс-конференции перед стартом российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию «Кубок Ростелекома» заявил, что почти все билеты на мероприятие нашли своих болельщиков.

— Проблем с реализацией билетов у нас нет, — подчеркнул Смирнов. — По состоянию на субботу их почти не осталось. Часть реализуется бесплатно. Почти 7000 билетов мы распространили среди школ фигурного катания, малообеспеченных слоев населения. (Дмитрий Кузнецов)