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7000 билетов на «Гран-при России» распространены среди школ и малообеспеченных слоев населения

11:33

Руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов на пресс-конференции перед стартом российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию «Кубок Ростелекома» заявил, что почти все билеты на мероприятие нашли своих болельщиков.

— Проблем с реализацией билетов у нас нет, — подчеркнул Смирнов. — По состоянию на субботу их почти не осталось. Часть реализуется бесплатно. Почти 7000 билетов мы распространили среди школ фигурного катания, малообеспеченных слоев населения. (Дмитрий Кузнецов)

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