Тренер Елена Кустарова сообщила, что решение о совместном выступлении в танцах на льду Елены Ильиных и Руслана Жиганшина пока не принято. По словам наставника, прежде нужно определиться, будут ли вместе кататься бывшие партнеры Ильиных и Жиганшина – Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

– Ввиду последних событий мы решили просто посмотреть, попробовать их, но пока никаких решений не принято, – цитирует ИТАР-ТАСС Кустарову. – Мы ждем ответа от Никиты и Вики, поскольку они что-то должны решить для себя. Поэтому мы не сидели сложа руки, не теряли времени, а решили попробовать ребят в паре на всякий случай. Очень хочется, чтобы что-то стабилизировалось, поскольку мы все находимся в подвешенном состоянии и наше мнение не имеет никакого значения. Нам бы хотелось, чтобы это решение было принято как можно скорее, потому что у нас есть планы на будущее.