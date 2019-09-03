6-летний сын Плющенко объяснил, почему не пошел в школу

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6-летний Александр не идет в школу из-за недостаточного возраста, cообщается в Instagram юного спортсмена.

— Всех первоклашек поздравляю с днем знаний! — говорится в сообщении. — Я иду в школу только на следующий год, так как мне всего 6 лет. Так что просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное.

Я пока занимаюсь с преподавателями дома и уже прохожу школьную программу 1-го класса с апреля месяца!