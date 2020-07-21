57-летний американский тренер обвинил 74-летнего коллегу в сексуальном насилии

57-летний тренер по фигурному катанию Крейг Маурици подал иск к Федерации фигурного катания США и конькобежному клубу Баффало с требованием выплаты компенсации за неприемлемые действия сексуального характера со стороны тренера Ричарда Кэллахана, сообщает The New York Times.

Кэллахану сейчас 74 года, и он уже отстранен от занятий спортом на три года в результате жалоб нескольких пострадавших. Обвинения Маурици уникальны тем, что относятся к 1977 году, когда Крейгу было 14 лет. То есть с момента нарушения прошло 43 года.

Кэллахан, который известен как тренер олимпийской чемпионки Тары Липински и чемпиона мира Тодда Элдреджа, продолжал домогаться Маурици и после того, как тот вырос и тоже стал тренером. Крейг впервые рассказал об этом в СМИ еще в 1999 году, однако спортивные чиновники не предприняли никаких действий в связи с этими откровениями.

Лишь в 2019 году, когда о неподобающем поведении Кэллахана в 1990-е годы свидетельствовал уже четвертый его ученик — Адам Шмидт — Ричард получил пожизненного отстранение от спорта. Это решение было оспорено и дисквалификацию в итоге снизили до трех лет.