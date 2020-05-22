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50 фигуристок заедут на базу в Новогорске 24 мая

19:21
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Около 50 фигуристов заедут на территорию учебно-тренировочного центра «Новогорск» 24 мая.

— У нас все готово, — сказал директор базы Николай Доморацкий в интервью РИА «Новости». — Если министр доложил президенту, значит, все готово. График заезда сборных еще не пришел, но точно знаю, что в воскресенье заезжают около 50 фигуристов. Потом заезжают легкоатлеты и так далее, всего — 220 человек.

Министр спорта Олег Матыцин ранее сообщил, что федеральные базы для централизованной подготовки сборных команд «Озеро Круглое» и в Новогорске готовятся к открытию 25 мая.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200522/1571861792.html

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