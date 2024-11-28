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Сегодня, 15:22

3-летний сын Авербуха снялся в роли фигуриста в рекламе ледового шоу

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Сын Ильи Авербуха Лев впервые в своей жизни принял участие в съемках рекламного ролика к новогоднему ледовому шоу «Мама», которое пройдет с 2 по 8 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Как рассказали корреспонденту «СЭ», Лев впервые встал на коньки под руководством своего отца. Его мама Елизавета Арзамасова наблюдала за происходящим с трибуны зрительного зала.

Вместе с Львом в ролике снялись исполнители главных ролей Оксана Домнина, Максим Шабалин и Евгения Медведева, играющая в спектакле «сороку-журналистку». Спектакль поставлен по сказке «Волк и семеро козлят».

— Я очень рад, что он так впервые в своей жизни поддержал мой проект. Вот такой у нас семейный подряд. Сейчас он только встает на коньки, возможно, это ему понравится, он будет делать успехи и сможет принять участие в наших шоу и как участник, но я точно не буду заставлять его, пусть сам выбирает себе увлечения и профессию в жизни, я буду только рад помочь ему и направить его в этом выборе, — сказал после съемок Илья Авербух.

Илья Авербух
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