27 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне из сообщества фигурного катания: полный список

Стали известны имена 27 жертв из сообщества фигурного катания, погибших в авиакатастрофе близ Вашингтона (США).

1. Евгения Шишкова, 52 года, русская фигуристка и тренер, клуб Бостона

2. Вадим Наумов, 55 лет, русский фигурист и тренер, клуб Бостона

3. Джинна Хан, 13 лет, американская фигуристка китайского происхождения, клуб Бостона

4. Цзинь Хан, 49 лет, мать Джинны Хан

5. Спенсер Лейн, 16 лет, американский фигурист, клуб Бостона

6. Кристин Конрад Лейн, 49 лет, мать Спенсера Лейна

7. Александр Кирсанов, 46 лет, русско-азербайджанский фигурист и тренер, университет Делавэра

8. Шон (Илья) Кей, 11 лет, американский фигурист (танцы на льду) русско-латвийского происхождения, университет Делавэра

9. Юлия Кей, 42 года, мать Шона Кея

10. Анджела Янг, 12 лет, американская фигуристка китайского происхождения (танцы на льду), университет Делавэра

11. Инна Волянская, 59 лет, русский тренер и фигуристка, клуб Северной Вирджинии

12. Эдвард Чжоу, 16 лет, американский фигурист-одиночник китайского происхождения, клуб Северной Вирджинии

13. Кайянь Мао (Стефани), мать Эдварда Чжоу

14. Юй Чжоу (Джо), отец Эдварда Чжоу

15. Брилли Бейер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Северной Вирджинии

16. Джастина Магдалена Бейер, 42 года, мать Брилли Бейер

17. Кори Эйно, 16 лет, американский фигурист-одиночник, клуб Северной Вирджинии

18. Роже Эйно, отец Кори Эйно

19. Стефани Брентон Эйно, мать Кори Айно

20. Эверли Ливингстон, 14 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

21. Алидия Ливингстон, 11 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

22. Питер Ливингстон, 48 лет, отец Эверли и Алидии Ливингстон

23. Донна Смоджис Ливингстон, 48 лет, мать Эверли и Алидии Ливингстон

24. Оливия Ив Тер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница из Мэриленда

25. Олеся Тейлор, 50, мать Оливии Тер российско-украинского происхождения

26. Франко Апарисио, 13 лет, фигурист-одиночник чилийского происхождения, клуб Вашингтона

27. Лучано Апарисио, отец Франко Апарисио, гражданин Аргентины

В ночь на 30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.