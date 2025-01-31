24 жертвы авиакатастрофы из сообщества фигурного катания: полный список

Стали известны имена 24 жертв из сообщества фигурного катания, погибших в авиакатастрофе в США.

1. Евгения Шишкова, 52 года, русская фигуристка и тренер, клуб Бостона

2. Вадим Наумов, 55 лет, русский фигурист и тренер, клуб Бостона

3. Джинна Хан, 13 лет, американская фигуристка китайского происхождения, клуб Бостона

4. Цзинь Хан, 49 лет, мать Джинны Хан

5. Спенсер Лейн, 16 лет, американский фигурист, клуб Бостона

6. Кристин Конрад Лейн, 49 лет, мать Спенсера Лейна

7. Александр Кирсанов, 46 лет, русско-азербайджанский фигурист и тренер, университет Дэлавера

8. Шон Кей, 11 лет, американский фигурист (танцы на льду), университет Дэлавера

9. Анджела Янг, 12 лет, американская фигуристка китайского происхождения (танцы на льду), университет Дэлавера

10. Инна Волянская, 59 лет русский тренер и фигуристка, клуб Северной Вирджинии

11. Эдвард Чжоу, 16 лет, американский фигурист-одиночник китайского происхождения, клуб Северной Вирджинии

12-13. Кайян и Джо Чжоу, родители Эдварда Чжоу

14. Брилли Бейер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Северной Вирджинии

15. Магдалена Бейер, 42 года, мать Брилли Бейер

16. Кори Айно, 16 лет, американский фигурист-одиночник, клуб Северной Вирджинии

17-18. Роже и Стефани Брентон Айно, родители Кори Айно

19. Эверли Ливингстон, 14 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

20. Алидия Ливингстон, 11 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

21. Питер Ливингстон, отец Эверли и Алидии Ливингстон

22. Донна Смоджис Ливингстон, мать Эверли и Алидии Ливингстон

23-24. Франко Апарисио, американский фигурист-одиночник итальянского происхождения, клуб Вашингтона и его отец

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших