22 голландских фигуриста находятся на карантине из-за коронавируса

22 фигуриста и 6 тренеров сборной Голландии отправлены на карантин. Как сообщает Schaatsen, у одного из членов национальной команды тест на коронавирус оказался положительным, поэтому всех перевели на самоизоляцию.

Сборная Голландии начала тренировки в Бельгии на прошлой неделе, соблюдая правила ВОЗ.

По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 июня, в мире коронавирус подтвержден у 9 516 876 человек. Умерших — 483 916, выздоровевших — 5 163 361.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 24 июня выявлено 606 881 случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 513 человек умерли, выздоровели — 368 822.