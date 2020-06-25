ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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22 голландских фигуриста находятся на карантине из-за коронавируса

25 июня 2020, 02:50

22 фигуриста и 6 тренеров сборной Голландии отправлены на карантин. Как сообщает Schaatsen, у одного из членов национальной команды тест на коронавирус оказался положительным, поэтому всех перевели на самоизоляцию.

Сборная Голландии начала тренировки в Бельгии на прошлой неделе, соблюдая правила ВОЗ.

По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 июня, в мире коронавирус подтвержден у 9 516 876 человек. Умерших — 483 916, выздоровевших — 5 163 361.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 24 июня выявлено 606 881 случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 513 человек умерли, выздоровели — 368 822.

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